Швеция ще участва в наблюдението и охраната финландските граници с изтребители "Грипен" и корвета от състава на военноморските си сили. Мисията ще продължи поне до края на годината. Това съобщи шведският министър на отбраната Пол Йонсон, цитиран от Ройтерс.

"Шведската техника ще укрепи по-специално въздушното наблюдение, което ще разтовари финландските въоръжени сили, за да могат пълноценно да се съсредоточат върху задачите си по отблъскване на потенциални заплахи и справянето с потенциални инциденти, в случай че такива възникнат", посочи финландската армия.

Двете страни, които станаха най-новите членове на НАТО, са свързани от двустранно споразумение за отбранително сътрудничество. На изток Финландия има 1340-километрова обща граница с Русия.

"Швеция откликна на искането на Финландия за укрепване на противовъздушната отбрана предвид влошаващата се обстановка на сигурност", коментира Йонсон пред Ройтерс и добави, че според споразумението шведските въоръжени сили могат да помагат на Финландия, в случай на нужда, при справянето с нарушения на финландската граница.

Освен изтребители и плавателни съдове със способности за борба с дронове Швеция може да допринесе и с наземни противодронни системи, посочи той.

Случаите със заблудени дронове, които навлизаха във въздушното пространство на Финландия, Литва, Латвия и Естония, породиха опасения, че войната в Украйна може да се разрасне и към външните граници на НАТО с Русия. След като Киев засили нападенията си срещу руските петролни терминали на Балтийско море, някои от украинските дронове пропуснаха целите си и предизвикаха обявяването на въздушна тревога в съседни страни.

Отделното това днес шведската компания СААБ, производителят на "Грипен", обяви, че е спечелила поръчка от Финландия за 1,2 милиарда крони (126 милиона долара) за преносими занитноракетни комплекси RB 70 NG.