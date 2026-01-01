Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София през втората седмица от европейската си обиколка, гласи публикация в официалния сайт на Съвета.

По време на „Обиколката на столиците“ Коща разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на ЕС, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза, и подготвя почвата за предстоящите заседания на Европейския съвет и международни срещи на върха.

През първата седмица той посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага.

Програма за втората седмица

През втората седмица от посещенията си председателят на Европейския съвет ще се срещне с министър-председателя на Люксембург Люк Фриден в Люксембург на 2 септември. В същия ден той ще се срещне в Загреб с хърватския премиер Андрей Пленкович и с унгарския премиер Петер Мадяр в Будапеща.

На 3 септември той ще се срещне с президента на Румъния Никушор Дан в Букурещ, с министър-председателя на България Румен Радев в София и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина.

На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша.

В събота, 5 септември, Коща ще произнесе реч на тема „Европа в света“ на 52-рото издание на форума „Чернобио“ в Италия (известен още като форум „Амброзети“), ежегодна среща на политически, академични, правителствени и бизнес лидери, провеждана от 1975 г. насам.

Подробностите за следващата седмица от „Обиколката на столиците“ ще бъдат обявени в петък, 4 септември.