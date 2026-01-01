Комисар Петър Богданов временно е преназначен за заместник-директор на ОДМВР – Ямбол и началник на отдел „Криминална полиция“. Назначението е със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Богданов бе представен пред състава на областната дирекция от заместник-министър Калоян Калоянов.

Полицията в Бургас е с нов шеф

Петър Богданов е роден през 1982 г. в град Бургас. Придобил е образователно-квалификационна степен „магистър“ - „Публична администрация“ в Академията на МВР.

Постъпил е на държавна служба в Министерството на вътрешните работи през 2005 година. Последователно е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в бургаската дирекция, като последно е заемал длъжността началник на РУ-Айтос при ОДМВР-Бургас.

Многократно е награждаван за високи професионални постижения.