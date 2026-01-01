Две села в община Нова Загора-Пет могили и Новоселец, са засегнати от режим на водата, каза пред репортер на БТА кметът на Нова Загора Галя Захариева. Причината е проблем с водоснабдяването от ВиК-Стара Загора през района на Раднево.

„Миналата седмица, в петък, получихме писмо, че там ще има режим на водата. В нощните часове ще бъде спирано подаването, за да могат да се запълват кладенците, а през деня хората ще могат да ползват вода“, обясни кметът.

Два ловешки квартала и две села остават без вода заради аварии

По думите ѝ през миналата година режимът е продължил по-дълго, но очакванията са сега да бъде за по-кратък период, тъй като най-горещият период от лятото вече е преминал.

В останалите населени места ситуацията е сравнително спокойна, с изключение на периодичните аварии по магистрален водопровод на Централна помпена станция (ЦПС) „Червенаково“. Те често оставят без вода Млекарево, Бял кладенец и други села в южната част на общината.

Общината и ВиК-Сливен настояват за трайно решение. Още през 2024 г. е изготвено прединвестиционно предложение за цялостен ремонт, но до момента не е осигурено необходимото финансиране.

Въвеждат режим на водата в две ловешки села

Сега предложението отново е представено пред Министерството на регионалното развитие и ВиК холдинга. Междувременно общината настоява поне за ремонт на най-критичните участъци - между 3 и 9 км от трасето.

Подготвен е и вариант за извеждане на водопровода от новозагорския квартал "Шести", където той преминава през силно амортизирана инфраструктура. Предложеното ново трасе преминава през общински земи и не изисква отчуждителни процедури.