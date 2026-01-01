Без вода заради аварии днес ще бъдат два ловешки квартала и две села, съобщават от „ВиК“ АД – Ловеч.

Водоподаването за част от жилищните комплекси „Здравец“ и „Младост“ и в селата Тепава и Лешница ще бъде спряно от 9:00 ч. до отстраняване на авариите.

Заради ремонтни дейности по магистралния водопровод „Черни Осъм“ на 25 август през нощта беше спряна водата в Ловеч, а през деня – в квартал „Гозница“ и в село Българене.

Припомняме, че в ловешките села Брестово и Къкрина бе въведен режим на водата.

Въвеждат режим на водата в две ловешки села

Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците за двете села.

В село Брестово водоподаването ще бъде осигурено за махала "Горник" над пътя за с. Агатово - на нечетна дата - от 16:00 до 19:00 часа от 29 август през ден. В махала "Долник" вода ще има на четна дата - от 16:00 до 19:00 часа от 28 август през ден.

В село Къкрина режимът на водата се въвежда от 28 август, като водоподаването ще бъде осигурено от 8:00 часа до 21:00 часа.

За двете населени места се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че режим на водата е въведен и в село Голяма Брестница.