В ловешките села Брестово и Къкрина се въвежда режим на водата, съобщават на интернет страницата си от Ви-Ловеч.

Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците за двете села.

В село Брестово водоподаването ще бъде осигурено за махала "Горник" над пътя за с. Агатово - на нечетна дата - от 16:00 до 19:00 часа от 29 август през ден. В махала "Долник" вода ще има на четна дата - от 16:00 до 19:00 часа от 28 август през ден.

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В село Къкрина режимът на водата се въвежда от 28 август, като водоподаването ще бъде осигурено от 8:00 часа до 21:00 часа.

За двете населени места се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че режим на водата е въведен и в село Голяма Брестница.