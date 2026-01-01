Военноморските сили са изпълнили и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморската база във Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.

Министерство на отбраната

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж "Бунгалата“ в Ахтопол.

Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.