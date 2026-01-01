Специализиран екип от Военноморските сили е изпълнил задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван край Бургас.

Дронът е бил забелязан на 27 август, след което е предприета операция от военнослужещи от Военноморските сили.

Задачата е изпълнена след постъпило искане от областния управител на област Бургас, получена положителна резолюция от началника на отбраната и по разпореждане на командира на Военноморските сили.

От съображения за сигурност безпилотният летателен апарат е унищожен на място. При операцията са спазени стриктно всички мерки за безопасност.

Към момента няма информация за други дронове в района или за обстоятелствата, при които апаратът е попаднал на мястото.