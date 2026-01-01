Електрически разузнавателен дрон е открит във водите на Черно море в района на Царево. Безпилотният летателен апарат не представлява опасност, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е получил днес задача да идентифицира дрон, забелязан във водата между Царево и село Варвара.

Откриха дрон и на брега край Ахтопол (СНИМКА)

След пристигането си на място военнослужещите са установили, че става въпрос за електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност.

Безпилотният апарат е транспортиран във Военноморска база – Бургас.