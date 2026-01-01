Около 50 декара основно иглолистна гора е обхванал пожарът в планината Славянка, към момента е локализиран, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Александър Джартов.

Тази сутрин с хеликоптер на Главна дирекция „Гранична полиция“ пожарникари са транспортирани до района на пожара, тъй като теренът е труден, каза още гл. комисар Джартов. По думите му това спестява много време за придвижване на екипите до огъня.

Пожарът не се разпространява към момента, на места има тлеене, но основно във вътрешността на засегнатата територия. На тези стръмни терени понякога се получава така, че се изтърколват дънери, клони, шишарки и е възможно да се разпространи пожарът и на други места, поради което и имаме много хора на място и ще останем и утре, посочи Александър Джартов. Той допълни, че на терен са както пожарникари, така и горски служители.

През вчерашния ден хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на пожара в планината. През днешния ден летателна техника е използвана само за транспортиране на пожарникари, каза още Джартов. Той посочи, че обливането на огъня от въздух през вчерашния ден е помогнало за задържане на пожара в по-малък периметър. По думите му разрастването на огъня на по-голяма площ би означавало необходимост от повече ресурси, а пожарите на подобни тежки терени са и по-трудни за контролиране.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград съобщиха на официалната си фейсбук страница, че сигнал за пожара в местност в землището на санданското село Голешово в планината Славянка е подаден малко след 13:00 часа вчера. В гасителните действия участват пожарникари, както и горски служители и служители на Дирекция „Национален парк Пирин“.