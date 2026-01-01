Досъдебно производство е образувано за пожара, избухнал на 27 август във фармацевтичен завод в Разград, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:30 часа. Огънят е възникнал в производствен цех, като са унищожени машини, суровини и помощно оборудване.

Пожар горя в сградата на общината в Разград, евакуираха служители и посетители (СНИМКИ/ВИДЕО)

Пламъците са потушени от екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград. Няма пострадали хора.

Размерът на нанесените материални щети все още се изяснява. По случая се води разследване.