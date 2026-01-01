Пожар горя на покрива на сградата, в която се помещават общинска и областна администрации в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Пламъците са започнали около 10.45 часа. Незабавно са изпратени три пожарни коли и полицейски патрули. Към 11.30 часа огънят е загасен.

Извършва се оглед на местопроизшествието, който да изясни причините и обстоятелствата за възникването на пожара.

По първоначални данни трима работници от фирмата, извършваща ремонт на сградата, са рязали с оксижен материали.

Продългава работата по установяване на щетите.

Комисар Емилиян Станев, директор на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград, съобщи, че на мястото са два екипа пожарникари, а всички служители и посетители на сградата са евакуирани. Комисар Станев посочи, че причината за инцидента все още се изяснява, предаде БТА.

Зам.-кметът Елка Неделчева заяви, че всички хора са евакуирани в безопасност и няма опасност за живота им. „Органите на пожарната си вършат необходимото и считам, че не трябва паника да се създава“, каза Неделчева.

Областният управител Огнян Обрешков потвърди, че всички етажи са проверени и няма пострадали. „Ние сме проверили нашите етажи – всички са навън. Ще се справим с ситуацията“, добави той.

Ръководството на Община Разград изразява благодарност към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Областната дирекция на МВР за бързата реакция при потушаването на пожара на покрива на административната сграда на Общината, съобщиха от общинската администрация.

Кметът на Разград Добрин Добрев каза, че огънят е възникнал днес по време на строително-ремонтни работи в 10:55 часа. В рамките на десет минути са евакуирани служителите и посетителите, а пожарникарите са локализирали и загасили пожара за около 50 минути.

„Служителите на РДПБЗН и ОДМВР работиха в пълен синхрон, отцепиха района и с професионализъм се справиха с това нелеко предизвикателство“, каза кметът Добрев, цитиран от пресцентъра на Общината.

Служителите на Общината ще възобновят работа в 14:00 ч. днес, допълват от общинската администрация.