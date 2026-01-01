Пожар избухна над музей "Абритус" в източната част на Разград, съобщиха от полицията.
Сигналът за огъня е подаден в 13.30 часа. Установено е, че гори производствен цех на фармацевтичен завод.
В сградата се съхраняват леснозапалими течности и субстанции.
По първоначални данни при почистване на един от контейнерите е възникнала искра от статично електричество, което е довело до пламване.
Към момента пожарът е овладян от два екипа на пожарната. Няма пострадали или обгазени хора.
След окончателното ликвидиране на пламъците предстои извършване на оглед, който да изясни причините и нанесените щети.