Не очакваме проблеми с хартията дотолкова, доколкото ние сме предприели необходимите мерки, така че тя да отговаря на всички изисквания, каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов след среща с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев във връзка с организацията на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Субектът, който отговаря за отпечатването на книжата – печатницата на БНБ ни увери, че разполага с необходимата технология, така че хартията за машинното гласуване да отговаря на всички изисквания. В процес сме на обявяване на обществена поръчка за хартията – т.нар. ролки, посочи Хорозов.

Обществената поръчка, която беше обявена вчера и е свързана с машините, ще даде възможност те предварително да бъдат ремонтирани и прегледани, за да сме уверени, че към датата на изборите те ще бъдат съответстващи на всички изисквания, каза той. Според него по отношение на машините, на хартията и по отношение на други въпроси, е създадена необходимата организация и се спазва стриктно закона, така че да няма никакви съмнения.

По повод утвърдената от Министерския съвет план-сметка за произвеждането на изборите в размер на 116 928,0 хил. евро, Хорозов посочи, че тези средства са само една прогноза и не е задължително това да бъде цялата сума, която ще се изразходи. Изискванията, които поставя машинното гласуване, са свързани с определени финансови параметри, които трябва да бъдат спазени. Предстои да определим броя на секциите извън страната, в които ще се извърши машинно гласуване, а колкото по-голям е техният броя, толкова по-голям ще е и броят на машините, които ще бъдат използвани, каза той и допълни, че има и определени транспортни разходи, свързани с пренасянето на машините.

По думите му с оглед на увеличаване на броя на секциите извън страната се налага известно увеличаване в размера на възнагражденията, но нито това е основното перо, нито възнагражденията са променени драстично.

Приехме решение на ЦИК относно възнагражденията на районните и на секционните избирателни комисии, което предстои да бъде оповестено публично на сайта на ЦИК, но няма съществена разлика между възнагражденията в изборите за Народно събрание, произведени на 19 април 2026 г., каза Георги Хорозов. Съобразили сме се, че е необходимо да има достойни възнаграждения на членовете на СИК, които да отговарят както на работата, така и на отговорността, която имат, добави той.

Председателят на ЦИК коментира, че на срещата е представен напредъкът по прилагането на Изборния кодекс във връзка с изборите за президент и вицепрезидент. Сигурен съм, че ще приключим целия процес така, както сме обещали - законосъобразно, информирано и в съответствие с принципите на Изборния кодекс, каза Хорозов. От 1 септември започват брифингите на ЦИК всеки вторник от 14:00 ч., уточни той.