Зад всеки голям успех стои не само талант, но и общност, която вярва в теб. Историята на Дара и нейната песен „Bangaranga“ е точно такова доказателство. Само месеци след като донесе победа за България на „Евровизия“, младата изпълнителка видя как мечтите ѝ се сбъдват в реално време, благодарение на едно неочаквано предизвикателство и безрезервната подкрепа на нейните фенове.

Всичко започва в социалните мрежи, където световноизвестният британски диджей Jax Jones отправя предизвикателство към Дара. Той я моли да изпее песента си, докато тича със скорост от 120 удара в минута, и да го документира с видео. За мнозина това би било просто забавна онлайн закачка, но за Дара се превръща във възможност. Тя приема, заснемайки се по улиците на шведската столица Стокхолм, и не само изпълнява задачата, но и отправя контрапредизвикателство – моли диджея да покаже дали може да прави клякания, докато миксира нейното парче.

Отговорът на Jax Jones, чието истинско име е Тимучин Лам, идва не просто с видео, на което той кляка зад пулта, а с голяма новина – официален ремикс на „Bangaranga“. Така една игрова размяна на съобщения прераства в международна колаборация, която вече може да бъде чута в YouTube канала на българската певица.

В емоционално обръщение Дара благодари на своите почитатели, разкривайки, че именно тяхната енергия е направила всичко възможно. „Всеки коментар, всеки репост, всяка ваша проява на любов към песента има огромно значение. Благодаря ви, че ме подкрепяте и че сте с мен от първия ден. Наистина ми помагате да преживявам мечтите си в реално време“, написа тя в своя Instagram профил.

Jax Jones, който стои зад хитове като „I Got U“ и „You Don't Know Me“, сега добавя и българска следа в дискографията си, а Дара доказва, че когато имаш армия от фенове зад гърба си, всяка мечта е възможна.