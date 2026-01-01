БНТ изпрати очаквания от Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на „Евровизия 2027“ спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване.

В писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

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Предложението е оценено в съответствие с тези изисквания, както и съобразно въпросите и отговорите, които бяха разменени между БНТ и градовете кандидати, се казва още в писмото.

Обръща се внимание, че БНТ е задължена да внедри стандартите на EBU въпреки това, кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност.

По-нататък писмото посочва конкретни несъответствия - информация, предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ.

БНТ благодари за заявената ангажираност в процеса на избор на град домакин и се надява предоставената информация да помогне за надграждане на предложенията при бъдещи възможности за домакинство на други международни събития.

В качеството си на национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, БНТ има задължение да информира българските граждани по важни въпроси на обществения живот.

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В този смисъл БНТ информира досега и ще информира и в бъдеще обществеността за всички стъпки от подготовката и организацията за провеждане на „Евровизия 2027“.

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