Надявам се Българската национална телевизия (БНТ) да излезе с някаква позиция, която да даде отговор на въпроса, който вълнува софиянци.

Това заяви кметът на София Васил Терзиев в отговор на въпрос има ли отговор относно мотивите за избора на Бургас за домакин на песенния конкурс "Евровизия" догодина". Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май 2027 година.

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Припомняме, че на 20 август Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на „Евровизия 2027“.

"За нас ключово е градът да посрещне всички, които ще минат през София и ще останат в София", коментира Терзиев. Той каза, че Общината планира изключително наситена седмица със събития по време на провеждането на конкурса.

Кметът припомни, че предстои отбелязването на 20 години от приемането на България в Европейския съюз и Деня на Европа. Има много какво да отпразнуваме и да го прелеем със самата "Евровизия", каза Терзиев.

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Той заяви, че от първия ден, още преди да стане ясно кой ще бъде градът, избран за домакин на конкурса, ясно е казал, че е важно във всеки град да има празник и да направим най-доброто за представянето на България пред света. "Имаме уникален шанс, трябва да се възползваме", добави столичният кмет.

Терзиев даде началото на строителството на изцяло новия бул. „Копенхаген“. Това е един от най-важните инфраструктура проекти на София, който ще свързва кварталите „Младост“ и „Дружба“, обяви на първата копка кметът.