В радиус от 500 метра около площадката на завод „ЕМКО“ край село Белица днес ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията ще бъде осъществена от специализирани екипи на Министерството на отбраната.

Предупреждението се отнася за територията, обхваната от обявеното частично бедствено положение.

Обезвреждането на боеприпасите ще се извърши между 10:00 и 14:00 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване „BG-ALERT“.