Киргизстан е определен за най-добрата дестинация в света за самостоятелни пътувания през 2026 г. в нова глобална класация на компанията за приключенски туризъм "Мъч бетър адвенчърс" (Much Better Adventures), съобщи киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

На второ място се нарежда Италия, а на трето - Япония.

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Според Държавната агенция за развитие на туризма на Киргизстан експертите на платформата са оценили общо 26 държави. При изготвянето на класацията са взети предвид възможностите за екстремен туризъм, наличието на туристически маршрути, транспортната достъпност, цените, безопасността, биоразнообразието и нарастващият интерес на пътешествениците към съответните дестинации.

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Разположен в Централна Азия, Киргизстан привлича туристите с величествените си планини, езера и запазената природа. Планинската верига Тяншан предлага разнообразни възможности за преходи, конна езда, къмпингуване и опознаване на отдалечени планински райони.

Сред преживяванията, които страната предлага на посетителите, са нощувки в традиционни номадски юрти, конна езда през високопланински пасища и преходи в района на езерото Ала Кул. Туристите могат да се запознаят отблизо с номадската култура и традиционното киргизко гостоприемство.