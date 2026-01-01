Популярна тропическа дестинация, известна със слънчевите си брегове и впечатляващите плажове, е обявена за най-добрата страна за пенсиониране в чужбина през 2026 г., изпреварвайки Испания, Франция, Тайланд и Колумбия.

Класацията е част от „Индекс за пенсиониране в чужбина 2026“, изготвен от Expatriate Group – компания за международно здравно осигуряване, която работи с емигранти и пенсионери в над 180 държави. Индексът оценява 20 държави по пет основни критерия: качество на здравеопазването, достъпност на визи, здравно осигуряване, разходи за живот и интеграция на чужденци.

Директорът на компанията Лий Гери коментира, че пенсионирането в чужбина става все по-достъпно, но ключови фактори като здравеопазване и реални разходи често се подценяват.

„Този индекс има за цел да даде ясна и обективна картина за реалните възможности“, посочи той.

Класация 2026 г.

1. Филипини

Филипините оглавяват класацията благодарение на високите оценки за достъпност на визи, ниски разходи за живот и добра интеграция на чужденци.

Страната предлага специална пенсионерска виза с изискване за депозит от около 11 000 паунда – сред най-ниските в света.

2. Тайланд

Тайланд заема второ място, като получава високи оценки за здравеопазване и здравно осигуряване. Градове като Банкок, Чианг Май и Пукет предлагат добре развита частна болнична система.

Страната изисква здравна застраховка като условие за пенсионерска виза, с покритие от поне 100 000 долара годишно.

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3. Колумбия

Колумбия се нарежда трета, благодарение на ниските разходи за живот и лесния достъп до пенсионерска виза. В Меделин двойка може да живее комфортно с около 1000–1500 паунда месечно.

4. Португалия

Португалия е най-високо класираната европейска държава, подкрепена от визата D7 и доброто здравеопазване. Страната остава популярна заради климата, сигурността и ниските разходи спрямо Западна Европа.

5. Шри Ланка

Шри Ланка предлага пенсионерска виза за лица над 55 години и изключително ниски разходи за живот.

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6. Южна Африка

Южна Африка е предпочитана заради достъпните разходи и популярните градове Кейптаун и Йоханесбург.

7. Малайзия

Малайзия предлага ниски разходи за живот и благоприятно отношение към чуждестранните доходи, което я прави привлекателна дестинация.

7. Дубай

Дубай се класира високо за здравеопазване и безопасност, но остава скъпа дестинация за пенсиониране.

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8. Мексико

Мексико е сред най-достъпните страни, с ниски разходи за живот и високо ниво на слънчево греене през годината.

8. Испания

Испания остава класическа пенсионерска дестинация с добро здравеопазване и приятен климат, но по-високи разходи и визови ограничения я поставят по-назад.

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9. Индонезия

Индонезия, особено Бали, е популярна сред пенсионери заради ниските разходи и тропическия начин на живот.

10. Панама

Панама предлага атрактивната програма „Pensionado“ с ниски изисквания за доход и множество отстъпки за пенсионери.

11. Катар

Катар попада в топ 10 благодарение на високото качество на здравеопазването, безопасността и модерната инфраструктура.