Популярна тропическа дестинация, известна със слънчевите си брегове и впечатляващите плажове, е обявена за най-добрата страна за пенсиониране в чужбина през 2026 г., изпреварвайки Испания, Франция, Тайланд и Колумбия.
Класацията е част от „Индекс за пенсиониране в чужбина 2026“, изготвен от Expatriate Group – компания за международно здравно осигуряване, която работи с емигранти и пенсионери в над 180 държави. Индексът оценява 20 държави по пет основни критерия: качество на здравеопазването, достъпност на визи, здравно осигуряване, разходи за живот и интеграция на чужденци.
Директорът на компанията Лий Гери коментира, че пенсионирането в чужбина става все по-достъпно, но ключови фактори като здравеопазване и реални разходи често се подценяват.
„Този индекс има за цел да даде ясна и обективна картина за реалните възможности“, посочи той.
Класация 2026 г.
1. Филипини
Филипините оглавяват класацията благодарение на високите оценки за достъпност на визи, ниски разходи за живот и добра интеграция на чужденци.
Страната предлага специална пенсионерска виза с изискване за депозит от около 11 000 паунда – сред най-ниските в света.
2. Тайланд
Тайланд заема второ място, като получава високи оценки за здравеопазване и здравно осигуряване. Градове като Банкок, Чианг Май и Пукет предлагат добре развита частна болнична система.
Страната изисква здравна застраховка като условие за пенсионерска виза, с покритие от поне 100 000 долара годишно.
3. Колумбия
Колумбия се нарежда трета, благодарение на ниските разходи за живот и лесния достъп до пенсионерска виза. В Меделин двойка може да живее комфортно с около 1000–1500 паунда месечно.
4. Португалия
Португалия е най-високо класираната европейска държава, подкрепена от визата D7 и доброто здравеопазване. Страната остава популярна заради климата, сигурността и ниските разходи спрямо Западна Европа.
5. Шри Ланка
Шри Ланка предлага пенсионерска виза за лица над 55 години и изключително ниски разходи за живот.
6. Южна Африка
Южна Африка е предпочитана заради достъпните разходи и популярните градове Кейптаун и Йоханесбург.
7. Малайзия
Малайзия предлага ниски разходи за живот и благоприятно отношение към чуждестранните доходи, което я прави привлекателна дестинация.
7. Дубай
Дубай се класира високо за здравеопазване и безопасност, но остава скъпа дестинация за пенсиониране.
8. Мексико
Мексико е сред най-достъпните страни, с ниски разходи за живот и високо ниво на слънчево греене през годината.
8. Испания
Испания остава класическа пенсионерска дестинация с добро здравеопазване и приятен климат, но по-високи разходи и визови ограничения я поставят по-назад.
9. Индонезия
Индонезия, особено Бали, е популярна сред пенсионери заради ниските разходи и тропическия начин на живот.
10. Панама
Панама предлага атрактивната програма „Pensionado“ с ниски изисквания за доход и множество отстъпки за пенсионери.
11. Катар
Катар попада в топ 10 благодарение на високото качество на здравеопазването, безопасността и модерната инфраструктура.