България, Гърция и Кипър осъществиха първата си съвместна операция за принудително връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно. Действията им са в съответствие с новата европейска политика за управление на миграцията и са координирани с Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).

Операцията е проведена на 26 август, като общо 51 души са върнати в страните им на произход, съобщава Cyprus Mail. Разпределението по държави показва, че 35 от репатрираните лица са били на територията на Кипър, 15 – в Гърция, а един човек е изведен от България.

Организация и координация на полета

Организатор на съвместния полет е Кипър, като в подготовката са участвали местната Служба за чужденците и миграцията, Министерството на външните работи и ведомството, отговарящо за миграцията. Според информация на гръцката полиция, цитирана в медиите, полетът е бил предназначен за Бангладеш и Шри Ланка и е извършен със специално нает самолет от международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина.

Гръцките власти уточняват, че 15-те мигранти, върнати от тяхна територия, са били граждани на Бангладеш. Frontex е координирала и финансово подпомогнала цялата операция, като в нея са се включили полицейски служители, наблюдатели от агенцията и представители на гръцкия омбудсман.

В контекста на европейската политика

През юни Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за обща система, която цели по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети държави без право на престой в ЕС.

От началото на годината до 26 август само Кипър е върнал в държавите им на произход общо 6027 граждани на трети страни, като в тази бройка влизат както доброволни, така и принудителни връщания. Съвместната операция е първата по рода си за трите държави и се очаква да послужи като модел за бъдещи координирани действия.