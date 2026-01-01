Един човек е пострадал сериозно при пожар, избухнал тази вечер в автосервиз за газови уредби във варненския квартал „Владислав Варненчик“. По първоначални данни в сервиза се е запалило моторно превозно средство.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 19.30, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна. Незабавно към мястото са насочени екипи на пожарната.

Пострадалият мъж е с по-сериозни изгаряния, потвърждават от полицията. Според информацията, разпространена от ОДМВР – Варна, пожарникарите са на място и работят по овладяването на огъня.

Към момента причините за възникването на пожара и точните обстоятелства около инцидента тепърва ще се изясняват от компетентните органи.

Движението в района на инцидента може да бъде затруднено.