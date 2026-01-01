На 29 август, когато Светата Православна Църква възпоменава Отсичането на честната глава на св. пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан, в храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Созопол бе отслужена Архиерейска света Литургия.

Този ден има особено духовно значение за Созопол, тъй като в храма се съхраняват частици от светите мощи на св. Йоан Кръстител, открити през 2010 г. при археологически проучвания на остров Св. Иван край града от проф. Казимир Попконстантинов.

Божествената Литургия бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. В края на светата Литургия митрополитът се обърна към духовенството и богомолния народ с архипастирско слово, посветено на живота, пророческото служение и мъченическата смърт на св. Йоан Кръстител.

Архипастирят припомни величието на Господния Предтеча, чийто живот е всецяло посветен на Бога и на подготовката на човешките сърца за идването на обещания Месия. Св. Йоан остава през вековете образец на непоколебима вярност към Божията воля, духовна смелост и безкомпромисно свидетелство за правдата. Неговият пророчески глас не замлъква дори пред лицето на властта.

Възпоменаването на неговата мъченическа кончина отново поставя пред всеки християнин въпроса доколко е готов да остане верен на Божиите заповеди, когато тази вярност изисква смелост, жертва и отказ от удобния компромис. Предтечата запечатва с мъченическата си кръв своето свидетелство и показва, че Божията правда не се изменя според човешките обстоятелства и не губи силата си дори когато нейното отстояване изисква най-високата земна цена.

Негово Високопреосвещенство призова вярващите да пазят жив в сърцата си призива на св. Йоан Кръстител към покаяние и духовно обновление и да го претворяват в своя християнски живот.