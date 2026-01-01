Гергана Петрова, която стана част от новините след посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, разказа своята версия за случилото се пред NOVA. Тя беше задържана от полицията заради липса на документ за самоличност у нея.

Случаят предизвика политически реакции и доведе до проверки на действията на НСО и МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани директора на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Като причина той посочи, че полицейският ръководител не е докладвал своевременно за случая, а действията на служителите на място са надхвърлили необходимото.

Задържаха жена по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО)

В деня на посещението на премиера Петрова е била доброволец и е участвала в разчистването на една от най-пострадалите къщи в района.

„По едно време се обръщам и гледам горе от улицата идват много хора и си викам: „Боже, това трябва да е въпросното височайшо посещение“. Стана ми ясно, когато видях и вас, журналистите“, разказа тя.

По думите ѝ делегацията е посетила именно къщата, в която е помагала. Петрова се опитала да разговаря с хората около премиера и да го заснеме. „Викам: „Тук е, ето го, на крак е дошъл, ще го снимам, все пак аз съм тук местната журналистка“. И още оттогава започнаха от НСО-то да ме бутат“, разказа Петрова.

Политически реакции след задържането на жена в Струмяни

Впоследствие служители на реда на два пъти са поискали от нея документ за самоличност. Тя не го е представила, тъй като по думите ѝ го е оставила в автомобила си, за да не го загуби, докато участва в разчистването.

„Първо беше един, после двама. Добре че си включих камерата. Чудя се от всички останали, които го срещнаха там и го снимаха, защо точно мен ме завардиха и ме вкарват в полицейската кола. Какво лошо съм направила?“, заяви тя.

Петрова твърди, че при задържането е получила охлузвания и наранявания от белезниците.

След случая със задържаната жена: Правителството отрече Радев да е бил изолиран от гражданите в Струмяни

Тя обясни и защо се е представила като журналист. По думите ѝ има Facebook група за Струмяни, в която публикува сигнали на местни жители и свои материали за селото и общината.

„Не снимам просто за себе си. Това нещо ще го разпространя и хората в България ще видят тези снимки, ще си видят премиера“, каза Петрова.

Тя категорично отрече задържането ѝ да е било част от предварително планирана провокация.„Как може да е провокация? Аз съм тук от началото, по къщите на хората и рина кал“, заяви тя.

На Петрова е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт за това, че не е носила личен документ в себе си.