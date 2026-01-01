Михайло Столич спечели първия етап на 73-тата Международна колоездачна обиколка на България и още след първия състезателен ден облече жълтата фланелка на лидер в генералното класиране. 22-годишният сърбин триумфира във финала в Бургас след динамичен етап от Приморско, в който силният страничен вятър и постоянните атаки разкъсваха колоната.

Миналата година Столич спечели втория етап от Карнобат до Казанлък. След успеха си в Бургас тази година сърбинът получи и бялата фланелка за най-добър млад състезател.

„Още на 10 километра преди финала опитах да се откъсна, но не успях. Харесвам това състезание“, каза той след финала.

Втори в етапа завърши Джозуе Крешиоли (Италия), а трети се класира друг италианец Рикардо Биондани. Лилавата фланелка за активност след първия етап е за Йеен де Йонг от Universe Cycling Team, който събра най-много точки от междинните премии. Бялата фланелка за най-добър катерач не беше разпределена заради липсата на изкачвания по трасето.

Председателят на Българската федерация по колоездене Георги Друмев определи началото на Обиколката като много динамично и подчерта ролята на вятъра за развитието на етапа.

БТА

„Още от самия старт състезателите започнаха да атакуват. Имаше множество разкъсвания по етапа, силен страничен вятър, развръзки почти до финала и на самия финал дойде група, която беше на разлика от основната група“, коментира Друмев. Той даде висока оценка на организацията на първия етап.

„Организацията мина на много перфектно, много професионално ниво“, каза председателят на БФК.

Друмев очаква още по сериозна битка във втория етап, който в неделя ще отведе колоната от Бургас към Сливен. Колкото повече навлизаме към Сливен, ветровете стават все по-силни и все по-плътни. Очаквам много големи разкъсвания още от началото на етапа, така че всеки ден ще бъде много динамичен и много непредсказуем до самия финал, заяви той.

Вторият етап е с дължина 105,5 километра и ще завърши в Сливен. В 73-тото издание на Обиколката участват 17 отбора от 11 държави, като четири от тимовете са български.

По време на церемонията по награждаването генералният секретар на Българската федерация по колоездене Тодор Колев връчи плакет на заместник кмета на Бургас Манол Тодоров.