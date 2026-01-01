Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе спасиха критично застрашен орел рибар и го изпратиха в Спасителния център за диви животни на „Зелени балкани“ в Стара Загора. Това съобщи експертът „Връзки с обществеността" в екоинспекцията в крайдунавския град Рени Петрова.

Тя добави, че птицата е открита с множество наранявания, до пътното платно, в околностите на Русе, като вероятно е била блъсната от превозно средство. Изпратена е своевременно за лечение и възстановяване. При оглед е установено, че е маркирана със затворен пръстен, който е поставен във Финландия. Петрова уточни, че предстои от Спасителния център да уведомят Българската орнитологична централа за инцидента, каквато е практиката при намиране на опръстенени животни.

Орелът рибар е сравнително голяма птица, с размах на крилата до 160 см. Името ѝ подсказва, че се храни с риба. Обитава влажни зони с широколистни гори и големи единични дървета по бреговете. У нас има единични гнездови находища, които са непостоянни, предимно в Тракийската низина. По време на пролетната или есенната миграция до и от Африка, където зимува, може да се наблюдава в подходящи местообитания в цялата страна. Природозащитният му статус в България е „критично застрашен“. Основните заплахи за вида са пресушаване на влажните зони и незаконен отстрел, съобщи още Рени Петрова.