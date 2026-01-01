Палачинките могат да бъдат не само вкусни, но и здравословни.

С няколко лесни замени на традиционните продукти можем да приготвим питателна закуска, подходяща за малки и големи.

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🥞 Бананови палачинки

Необходими са само банан, 2 яйца и малко овесени ядки. Всичко се разбива до получаване на гладка смес и палачинките се изпичат на тиган с незалепващо покритие.

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🥞 Овесени палачинки

Смесете овесено брашно, яйце, кисело мляко и малко бакпулвер. Получават се пухкави и засищащи палачинки, които могат да се поднесат с пресни плодове.

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🥞 Палачинки с извара

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Комбинирайте извара, яйца, овесено брашно и малко кисело мляко. Те са богати на белтъчини и са подходящи за закуска или след тренировка.

🥞 Ябълкови палачинки с канела

Настържете ябълка и я смесете с яйце, овесени ядки и щипка канела. Палачинките са ароматни и не изискват добавяне на захар.

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За по-здравословен вариант е добре да се използва минимално количество мазнина, а вместо захар палачинките да се подсладят с плодове. Подходящи добавки са кисело мляко, пресни плодове, ядки или малко мед.