В последните години все повече хора откриват удоволствието от приготвянето на домашен хляб.

Освен че е по-вкусен и здравословен, той носи и усещане за уют и традиция.

Добрата новина е, че не са ви нужни специални умения, за да постигнете перфектен резултат.

Необходими продукти:

- 500 г брашно

- 1 пакетче суха мая (или 20 г прясна)

- 1 ч.л. сол

- 1 ч.л. захар

- 300 мл топла вода

- 2 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Първата стъпка е да активирате маята, като я разтворите в топлата вода заедно със захарта. Оставете сместа да престои около 10 минути, докато се появи пяна. Това е знак, че маята е активна.

В голяма купа смесете брашното и солта, след което добавете течността с маята и олиото. Замесете меко тесто - ако лепне, добавете малко брашно, но не прекалявайте.

Оставете тестото да втаса за около 1 час на топло място, докато удвои обема си. След това го премесете леко, оформете го по желание и го поставете в намазнена форма.

Оставете за второ втасване за още 20-30 минути. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 35–40 минути, докато хлябът придобие златиста коричка.

Съвет за перфектен резултат:

За по-хрупкава кора поставете малък съд с вода във фурната по време на печене - парата ще направи хляба още по-апетитен.

Домашният хляб не е просто храна - той е преживяване. А ароматът, който ще изпълни дома ви, си заслужава всяка минута усилие.