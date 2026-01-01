Националното събрание на ГЕРБ избра Радостин Радославов Танев (областният координатор в Стара Загора), Димитър Бойков Вучев (областен координатор в София) и Стоян Георгиев Петков (областен координатор във Варна) за членове на Изпълнителната комисия на партията. Тримата бяха избрани с 427 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“.

Предложението за Радостин Танев е направено писмено от Живко Тодоров, бивш член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора. В него Тодоров предлага Танев за член на Изпълнителната комисия във връзка с провеждането на Националното събрание на партията.

След номинацията Танев благодари на Тодоров за доверието и заяви, че приема предложението с „изключителна отговорност“. По думите му, ГЕРБ трябва да продължи да се развива и да показва нова посока, като обновлението на партията е необходимо, за да може тя да съществува и да се развива в дългосрочен план.

Танев посочи, че доверието е най-силният политически капитал, но според него то трябва да бъде подкрепено от работа и действия. Той заяви, че е необходимо да се показва, че партията е силна, като подчерта, че хората в нея трябва да носят отговорност за думите си и да работят за хората.

БГНЕС

При представянето на кандидатурите беше посочено, че за член на Изпълнителната комисия е предложен и Димитър Вучев. В изказването си той направи преглед на развитието на партията през последните години и на трудностите, през които, според него, ГЕРБ е преминала.

Вучев посочи, че първата му кампания е била през 2019 г. на местните избори. По думите му, след това са последвали трудни за партията периоди, включително през 2022 г., а през 2024 и 2025 г. са били вземани трудни решения и са били формирани сложни коалиционни формати.

Той отбеляза, че през този период ГЕРБ е продължила да се развива, като интересът към партията и членската ѝ маса са се увеличавали. Вучев посочи като пример за привличането и подготовката на нови кадри създадената по инициатива на Бойко Борисов Академия „Нови умове“.

По думите му в рамките на инициативата е имало 11 събития в различни части на страната, през които са преминали близо 300 души. Вучев представи част от участниците в залата и посочи, че сред тях има хора, които могат да заемат позиции на общински съветници, кметове и министри, както и да достигнат до най-високи държавни длъжности.

За член на Изпълнителната комисия беше предложен и Стоян Петков. В изказването си той благодари на Бойко Борисов и на екипа на партията за доверието към младите хора.

БГНЕС

Петков посочи, че се надява с административния и професионалния си опит да допринесе за развитието на местно и национално ниво. Той акцентира върху необходимостта от развитие на Варна и региона, като посочи инфраструктурните проекти, индустриалната зона и образователната, културната и социалната инфраструктура сред сферите, в които според него е необходимо да се работи.

Петков заяви, че за реализацията на тези намерения е необходима работеща и ефективна администрация. Той благодари на колегите си от Варна за единодушната подкрепа за кандидатурата му.

По време на Националното събрание заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев заяви, че партията трябва да си отговори какво се е случило през последните години, къде се намира в момента и защо е стигнала до настоящата политическа ситуация.

Дончев посочи, че през последните пет години на политическа криза, с участието на ГЕРБ са били сформирани две правителства с политически сили, които партията преди това е заявявала, че няма да подкрепя. По думите му, това е нанесло огромни щети и е основна причина за състоянието, в което ГЕРБ се е намирала преди няколко месеца.

Той обаче определи като резултат от „държавническата позиция“ на партията завършването на европейската интеграция на България. Дончев посочи членството на страната в еврозоната и Шенген като „исторически пробиви“, чиито ползи ще се усещат с години.

„Най-трудно в политиката е да правиш правилните неща“, каза Дончев, като допълни, че истинският политик трябва да мисли дали ще остави нещо за историята, дори когато решенията водят до политически щети.

Той заяви, че оттук нататък първата задача на ГЕРБ е да изпълнява ангажиментите си като опозиция. Това според него означава партията да критикува, когато има повод, да посочва грешките и неизвършената работа и да се опитва да налага свои решения. По думите му, друга основна задача е ГЕРБ да си върне доверието на хората, които е загубила през последните години заради вземаните трудни политически решения.

„Най-важната ни задача обаче е друга. Ние трябва да сме в състояние да нарисуваме, да композираме, да представим алтернатива на сегашната власт“, заяви Дончев. Той подчерта, че тази алтернатива трябва да бъде по-добра и определи това не само като партийна, но и като държавническа задача.

Дончев предупреди, че е опасно една власт да няма алтернатива. Той заяви, че ГЕРБ трябва да следи действията на управляващите, но отбеляза, че няма да прави анализ на работата на кабинета в рамките на изказването си.

Заместник-председателят на ГЕРБ посочи като проблем бюджетния дефицит, който определи като най-големия за последните 30 години, както и според него слабите заявки в редица сектори. Той призова членовете и симпатизантите на партията да не се надяват на провал на управляващите. „Провал на Радев първо ще означава провал за България“, каза Дончев. Според него успехът на ГЕРБ няма да дойде автоматично от евентуален провал на управляващите, а когато партията убеди мнозинството от българите, че е по-добра, има по-добри решения и е по-добрата алтернатива.