Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е предложил тристранна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски по време на тайното си посещение в Москва в началото на тази седмица в опит да бъде сложен край на войната, съобщиха пред Axios два източника, запознати с разговорите.

Това е първият път, в който Ратклиф лично се е включил в дипломатическите усилия за постигане на напредък в преговорите между Русия и Украйна.

По думите на източниците една от целите на посещението на Ратклиф е била да установи дали ръководителите на руските разузнавателни служби могат да помогнат за убеждаването на Путин да подкрепи възобновяването на преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ.

Американски представители са информирали Зеленски в петък за разговорите на Ратклиф в Москва и за предложението за тристранна среща. Администрацията на Тръмп и преди е изразявала идеята за подобна среща. Зеленски е подкрепил предложението, докато Путин го е отхвърлял.

Ратклиф пътува тайно до Москва във вторник, където се срещна с руските си колеги, директора на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и директора на Федералната служба за сигурност Александър Бортников.

Тръмп е заявил пред Axios, че посещението на Ратклиф е било „стандартна работа“ и не е имало за цел да предупреди Русия да не напада територия на НАТО.