Самолет, за който се предполага, че е превозвал директора на ЦРУ Джон Ратклиф, е излетял днес от Москва, сочат данни на сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24), цитирани от Ройтерс.

Американските и руските власти не са коментирали информацията за полета и не са потвърдили дали Ратклиф е бил на борда на самолета.

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По-рСи Би Ес Нюз (CBS News) и „Аксиос“ (Axios) съобщиха за посещението на Ратклиф, който ръководи Централното разузнавателно управление (ЦРУ) при президента на САЩ Доналд Тръмп, а по време на първия мандат на Тръмп заемаше поста директор на националното разузнаване. Медиите не уточняват с кого се среща Ратклиф или какви теми се очаква да бъдат обсъдени.

Посещението би било първата известна визита на ръководител на американското разузнаване в руската столица, откакто предшественикът на Ратклиф Уилям Бърнс проведе разговори с Владимир Путин през ноември 2021 г. Около три месеца след тази среща руският президент започна нашествието в Украйна.