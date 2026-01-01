Американски военнотранспортен самолет кацна днес на московското летище „Внуково“, предаде Ройтерс, като се позова на сайта за проследяване на въздушния трафик „Флайтрадар24“.

Големият самолет „Боинг Глоубмастър“ (Boeing Globemaster) с американски регистрационен номер на опашката 07-7181 е излетял директно от летището в латвийската столица Рига и се е приземил в Москва в около 07:00 часа по Гринуич (10:00 ч. българско време).

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да установи дали самолетът е превозвал товари или пътници.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че не разполага с информация относно американския военнотранспортен самолет.

„Не, не разполагам с такава информация“, отговори той на въпроса дали Кремъл би могъл да коментира тази информация и евентуално да разкрие подробности за някаква визита. Песков посочи, че тази седмица в Кремъл не са планирани никакви срещи с представители на правителството на САЩ.

Въздухоплавателното средство е пристигнало в Рига на 23 август от американската авиобаза „Камп Спрингс“ близо до Вашингтон, показват данните от „Флайтрадар24“.

Последният директен полет на регистриран в САЩ самолет от европейска страна до Русия беше осъществен през януари тази година. На борда на този самолет бяха специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които пристигнаха в Русия за преговори за мир в Украйна с президента Владимир Путин.

Миналата седмица Кремъл заяви, че все още няма информация за ново посещение в Москва на Къшнър и Уиткоф, понеже преговорите между САЩ и Русия за Украйна до голяма степен са в застой и са останали на заден план заради войната в Иран.