Ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди днес, че се е срещнал в Москва с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, предаде ТАСС.

Наришкин уточни, че са били обсъдени въпроси, които са от компетенцията на спецслужбите. "Състоя се среща, в нея няма нищо необичайно", заяви пред журналисти той, цитиран от ТАСС.

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Интерфакс отбелязва, че по думите на руския разузнавателен шеф срещата е била в "работен формат".

Ратклиф пристигна в Москва във вторник, като визитата му нито бе обявена предварително, нито потвърдена веднага.