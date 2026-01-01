При краткото си посещение в Москва шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е призовал Русия да се въздържа от нанасяне на удари срещу балтийските държави и да намали подкрепата си за Иран, пише Deutsche Welle , позовавайки се на "Политико". Какво още е известно?

Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзниците на САЩ в НАТО. Това съобщи "Политико", позовавайки се на два неназовани свои източника и на един британски държавен служител. Според тях Ратклиф е предал на руските си събеседници, че ескалация на конфликта, включваща по-специално балтийските държави Литва, Латвия и Естония, е недопустимо за САЩ.

Тръмп: целта е да се сложи край на войната

Предупреждение към Русия да не напада страни от НАТО – това е била целта на визитата на директора на ЦРУ в Москва и според източници на „Уолстрийт Джърнъл“. Джон Ратклиф е смятан за „ястреб“ по отношение на Русия, припомня „Политико".

В радиоинтервю президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна отхвърли предположенията, че Ратклиф е заминал за Москва, за да убеди Путин да не изпитва решимостта на НАТО и да не напада Великобритания, която тази седмица обеща да удвои подкрепата си за Украйна. Тръмп определи визитата като „полурутинна“ и заяви, че целта е да се сложи край на войната. „Не искам да разочаровам хората. Бихме искали войната с Украйна да приключи“, заяви той.

Намаляване на подкрепата за Иран

Ратклиф е използвал необявеното предварително пътуване до Москва, за да окаже натиск върху Русия да намали военната и икономическата си подкрепа за Иран, пише още „Политико".

С цел да осигури безопасно пътуване на Ратклиф до Москва, САЩ са помолили Украйна да не нанася удари с дронове и ракети с голям обсег в района на руската столица на 24, 25 и 26 август, предаде репортер на британския вестник „Файненшъл Таймс". Информацията беше потвърдена и от агенция „РБК-Украйна“, която на свой ред се позовава на надежден източник.

Историята се повтаря?

И преди директор на ЦРУ е пътувал до Москва с подобна мисия. През ноември 2021 г. тогавашният американски президент Джо Байдън изпрати директора на ЦРУ Джеймс Бърнс да се срещна с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна. Три месеца по-късно Русия нахлу в Украйна, припомня „Политико".

Съгласно Договора за НАТО, въоръжено нападение срещу една държава-членка се счита за нападение срещу всички държави-членки. Но Русия от години използва различни тактики, които не стигат, за да се определят като война — включително саботажни операции и кибератаки — за да подкопава позициите на съюзниците на САЩ в Европа, без да провокира по-мащабни ответни мерки.