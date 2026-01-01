Китайски технологични компании представиха ново поколение роботи-готвачи с изкуствен интелект, способни да приготвят сложни ястия. Това развитие повдига ключови въпроси за бъдещето на ресторантьорския бизнес, включително потенциално намаляване на цените за потребителите и мащабни промени на пазара на труда.

На Световната конференция по роботика в Пекин бяха демонстрирани напълно автоматизирани кухненски системи, които превръщат готвенето в стандартизиран процес. Според информация, цитирана от БГНЕС, китайски инженери се целят в една от най-амбициозните цели в приложната роботика - напълно автоматизираното готвене.

Какво могат новите роботи-готвачи?

Компанията „Оук Диър Роботикс“ представи три нови устройства, включително мултимодален модел с изкуствен интелект за готвене, наречен CookingMuse. Изданието „Чайна Дейли“ съобщава, че техен базов робот е демонстрирал на живо приготвянето на традиционни китайски ястия като запържено тофу и свинско със зелени чушки в роботизиран уок, достигащ 300 градуса по Целзий.

Тази технология не е само прототип; според China Entrepreneur Magazine, цитиран в публикацията, частично държавната компания „Оук Диър“ вече има инсталирани готварски роботи в над 4000 обекта в 300 града в страната. Друга фирма, „Хикроботс“, е показала хуманоидни роботи, които изпълняват базови задачи в заведение за бързо хранене, като подготвят поръчки.

Първият напълно автоматизиран ресторант

Развитието излиза извън изложбените зали, като в югозападен Пекин вече работи в тестов режим ресторант за юфка, наречен „Юцзиен Уейлай“. Според „Глобъл Таймс“ това е първото заведение в града, което е напълно оборудвано с роботи – от варенето на юфката и добавянето на съставките до прехвърлянето на готовата купа към робот за доставка.

Човешката намеса е сведена до минимум – основно за ежедневна подготовка и зареждане на продуктите. „Това, което се опитваме да направим, е да превърнем параметрите на машината в числа и да ги използваме, за да стандартизираме всяка отделна купа“, заявява пред „Глобъл Таймс“ Ли Пънджън, генерален мениджър на ресторанта.

По-ниски сметки или по-малко работни места?

Стандартизацията и автоматизацията пряко засягат два ключови аспекта за всеки потребител: цената и качеството. Целта на тези технологии е да се намалят оперативните разходи за труд и да се осигури постоянно качество, което теоретично би могло да доведе до по-ниски цени в менюто.

От друга страна, това поставя под въпрос бъдещето на милиони работни места в готварството и обслужването. Въпреки че все още се изисква човешки надзор, бързото навлизане на такива системи може да трансформира изцяло изискванията към персонала в хранителната индустрия.

Макар напълно автономни роботи, способни да приготвят всяко ястие, все още да са далечна перспектива, тенденцията в Китай ясно показва, че автоматизацията в кухнята набира скорост. Това е процес, който ще се следи внимателно заради потенциалното му въздействие върху джоба на потребителите и пазара на труда в световен мащаб.