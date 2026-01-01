В Тексас, САЩ, домашна гъска на име Гъски предотврати сериозен пожар, съобщава People.

Пожарът избухна в плевня, където се отглеждали пилета и пуйки. Забелязвайки пламъците, Гъски изтича навън и започна да кряска непрестанно. Силният шум събудил собственика ѝ Бърт Гербер, който заспал на дивана пред телевизора. Когато излязъл при гъската, видял пламъците и веднага се затичал за маркуч и вода. Успял да потуши пламъците, преди да се разпространят към съседните сгради.

Според Гербер, Гъски по същество спасили живота на семейството му и други домашни любимци. „Ако не бях събуден, мисля, че нещата щяха да излязат извън контрол за няколко минути“, обясни той.

Според съпругата на Гербер, те са осиновили Гъски само преди четири месеца. Жената винаги се е страхувала от гъски, но дъщеря ѝ я е убедила да поеме риска. По-рано беше съобщено, че в Калифорния, САЩ, куче на име Филмор е приветствано като герой, след като е спасило семейство. Домашният любимец е забелязал пожар и е събудил стопанина си, за да го потуши.