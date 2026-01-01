Имаме вредни навици. В понеделник отиваме и си купуваме бутилка минерална вода и си пием от нея ден-два-три. Когато свърши, сме склонни да я напълним от чешмата или диспенсера. Не си даваме сметка, че всичко това вреди на здравето ни.

Всички пластмасови бутилки имат маркировка, която показва от каква пластмаса са направени. От вида й зависи дали бутилката може да се използва еднократно и дали има опасност да освобождава химикали в съхраняваната течност. Как да ги разпознаваме ни учи проф. Йонко Мермерски.

Ето какво означават различните маркировки:

PET или PETE

Това са бутилки за еднократна употреба. Пластмасата им може да освободи тежки метали и вещества, които влияят на хормоналния баланс на човека. Това е най-често използвания тип пластмаса в света. Важно е да се помни, че такава бутилка е предназначена само за употреба до времето на срока на годност указан на опаковката. Ако я използвате след това, то бъдете готови да получите доза алкални елементи и доста бактерии, които буквално обожават PET.

HDP или HDPE

Това е най-добрата пластмаса, която не отделя никакви замърсители. Ако имате възможност за избор, купувайте вода именно в такава пластмаса. Този вид е и екологично чист, защото може да се преработва изцяло. Този вид пластмаса най-често се използва за съхранение на мляко, за играчки, миещи препарати, и при някои видове пластмасови торбички.

PVC или V

Изделията от този вид пластмаса отделят по малко от два опасни химикала. И двата имат отрицателно въздействие върху хормоналния баланс.Този вид пластмаса е мек, гъвкав материал, който обикновено се използва за опаковки на олио и други видове масла или за детски играчки. Използва се и в безброй потребителски стоки, като например кабели, тръби, ВиК части, дограма, маркучи.

LDPE

Тази пластмаса се използва при производството на бутилки и пластмасови торби. Не освобождава химически вещества във водата, която съхранява. Този вид пластмаса е безопасен само при съхранение на вода, ако се използва за съхранение на друг вид хранителни стоки (или за опаковката им), може да отдели много опасни за сърцето химикали.

PP

Полипропилен - това е вид бяла пластмаса или полупрозрачни цветове. Използва се като опаковки за мляко или сиропи. Когато се нагрява не се топи. Относително безопасен материал откъм отделяне на химикали.

PS

Полистирол – евтин, лек и издръжлив вид пластмаса, която не е подходяща за съхранени на топла храна или напитки. Но точно тя се използва често за чаши за кафе и кутии за бързо хранене.При нагряване излъчва опасни химикали.

PC или пластмаса без специални символи

Това е най-опасният вид пластмаса. Често се използва за бутилки за вода или за опаковки на храна. Отделя бисфенол А, вещество, което разрушава ендокринната система. Той потиска образуването на хормона естроген.

Винаги предпочитайте храни и напитки, които са в стъклена опаковка пред каквато и да е пластмасова.