Жена почина на място, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в северния швейцарски кантон Аарау, като полицията продължава издирването на заподозрения, предаде Асошиейтед прес.
"Издирването на неизвестния извършител продължава. Възможните мотиви и точните обстоятелства около престъплението остават неясни", съобщи местната полиция в социалната мрежа Екс.
JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD— Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026
По данни на властите 22-годишна жена е починала от раните си. Четирима мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с наранявания, някои от които - тежки.
Всички жертви са жители на Швейцария, съобщи полицията, без да разкрива имената им в съответствие с швейцарските правила за защита на личните данни.
Властите са получили сигнал за стрелбата около 2:30 ч. през нощта местно време в едноименната столица на кантона Аарау, която се намира на 46 километра западно от Цюрих.
Пожарната е отцепила голям район около мястото.
Швейцарският диджей Текибо, който е участвал в рейв партито, написа в мрежата Инстаграм, че е съкрушен от случилото се. "Техно и рейв партита би трябвало да са място за свобода и безопасност. Никога не бива да случват подобни неща на такова място", добави той.
Полицията от Фрайбург, в съседна Германия, също участва в издирването на заподозрения, съобщи агенция ДПА. Град Аарау има около 22 300 жители и се намира на около 30 километра южно от германската граница.
Местни медии съобщават, че хората първоначално са помислили изстрелите за фойерверки. Стрелбата е станала непосредствено след края на събитието. По-късно полицията е отвела всички останали участници в партито в близка спортна зала.
Полицията призова евентуални свидетели, разполагащи с видеозаписи или снимки от инцидента, да ги предоставят на разследващите.
One dead and five injured in Swiss shooting, police say https://t.co/6zx6jJJ78n— BBC News (World) (@BBCWorld) August 30, 2026