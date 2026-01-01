Жена почина на място, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в северния швейцарски кантон Аарау, като полицията продължава издирването на заподозрения, предаде Асошиейтед прес.

"Издирването на неизвестния извършител продължава. Възможните мотиви и точните обстоятелства около престъплението остават неясни", съобщи местната полиция в социалната мрежа Екс.

JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD — Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026

По данни на властите 22-годишна жена е починала от раните си. Четирима мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с наранявания, някои от които - тежки.

Всички жертви са жители на Швейцария, съобщи полицията, без да разкрива имената им в съответствие с швейцарските правила за защита на личните данни.

Властите са получили сигнал за стрелбата около 2:30 ч. през нощта местно време в едноименната столица на кантона Аарау, която се намира на 46 километра западно от Цюрих.

Пожарната е отцепила голям район около мястото.

Швейцарският диджей Текибо, който е участвал в рейв партито, написа в мрежата Инстаграм, че е съкрушен от случилото се. "Техно и рейв партита би трябвало да са място за свобода и безопасност. Никога не бива да случват подобни неща на такова място", добави той.

Полицията от Фрайбург, в съседна Германия, също участва в издирването на заподозрения, съобщи агенция ДПА. Град Аарау има около 22 300 жители и се намира на около 30 километра южно от германската граница.

Местни медии съобщават, че хората първоначално са помислили изстрелите за фойерверки. Стрелбата е станала непосредствено след края на събитието. По-късно полицията е отвела всички останали участници в партито в близка спортна зала.

Полицията призова евентуални свидетели, разполагащи с видеозаписи или снимки от инцидента, да ги предоставят на разследващите.