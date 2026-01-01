В чилийската пустиня Атакама навлиза във финалната си фаза изграждането на т.нар. „изключително голям телескоп“ (Extremely Large Telescope, ELT), планиран като една от най-мощните астрономически обсерватории в историята на човечеството, пише Би Би Си.

Проектът се реализира от Европейската южна обсерватория (ESO) на планинския връх Армазонес. Инженерите вече са завършили огромния въртящ се стоманен купол с височина 80 метра, оприличаван на космическа „катедрала“.

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Основната научна цел на гигантското съоръжение ще бъде директното наблюдение на далечни екзопланети извън нашата Слънчева система и изследването на химически следи от биологична активност в техните атмосфери. Според учените телескопът има потенциал да направи най-голямото научно откритие на века - да регистрира доказателства за съществуването на извънземен живот.

Строителството в една от най-сухите и сурови пустини на Земята представлява безпрецедентно инженерно предизвикателство. Всички материали, включително десетки хиляди тонове бетон и стомана, се транспортират с часове до необитаемия планински връх. Сърцето на телескопа ще бъде неговото гигантско 39-метрово основно огледало, съставено от 798 прецизно изработени шестоъгълни сегмента. Заради екстремните условия и огромната надморска височина екипите работят на тежки осемдневни смени, отбелязва Би Би Си.

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Външната конструкция на обекта се предвижда да бъде напълно завършена през 2027 г., а консорциумът от 16 държави членки на Европейската южна обсерватория планира телескопът да улови своята „първа светлина“ и да заработи активно до 2030 г. Суровият, чист и напълно лишен от облаци въздух над Атакама ще осигури на новия супер телескоп кристален и ненадминат досега поглед към дълбокия космос.