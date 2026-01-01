През следващата седмица за краткотрайни дейности по текущо поддържане временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в областите Перник, Ловеч и София.

От 31 август до 4 септември, между 8 ч. и 17 ч., ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел „Даскалово“ на АМ „Струма“. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата, за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От понеделник до сряда, от 7 ч. до 15 ч., в участъка от 84-ти до 89-и км на АМ „Хемус“ в област Ловеч ще се премахва крайпътна растителност. Дейностите ще се изпълняват в платното за Варна, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.

От понеделник до петък ще се обновява маркировката по път I-6 в участъка от разклона за Горни Богров до района на с. Антон (от 133-ти до 216-и км), в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.