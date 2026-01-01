Самолет на „Юроуингс“ (Eurowings), изпълняващ полет от германския град Кьолн до испанския остров Майорка, извърши извънредно кацане в Париж в събота вечер, след като от бордовата кухня е била забелязана изтичаща пара, съобщи днес нискотарифната авиокомпания, цитирана от ДПА.

На борда на „Боинг 737“ са пътували 131 пътници. От „Юроуингс“ посочиха, че кацането на парижкото летище „Шарл дьо Гол“ е било извършено като предпазна мярка и при „нормален“ приоритет на полета.

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„Безопасността на пътниците и екипажа не е била изложена на риск в нито един момент“, заяви говорител на „Юроуингс“.

На пътниците от полет EW590 са били осигурени настаняване в хотел и и транспорт, а местата им са били презаписани за следващите налични полети, добави говорителят.