В Кочани, Република Северна Македония, днес продължава делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г., като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

Няма отговор и на предложението на президента на България Илияна Йотова до президента на Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат в Северна Македония за лечението на Михайлова.

Народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“ - Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, депутатите от ГЕРБ Георг Георгиев и Красимир Терзиев , както и народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова ще присъстват на заседанието, за да проследят отблизо развитието на казуса и правото на Ива Михайлова на справедлив съдебен процес и това да ѝ се предостави възможност да продължи необходимото лечение в България.

Пред посолството на Северна Македония в София Фондация "Македония" организира днес граждански протест в подкрепа на Ива Михайлова и правото ѝ да се лекува.

На съдебното заседание в Кочани днес се очаква да бъдат разпитани експерти, изготвили две противоречащи си експертизи по случая.