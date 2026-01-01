Един прост тест за баланс, изискващ само вашето тяло и няколко секунди, може да даде представа за здравето на вашата нервно-мускулна система. Изследванията показват, че способността за балансиране на един крак е свързана с риска от преждевременна смърт, въпреки че това не означава, че добрият баланс директно удължава живота, според берлинското издание FitBook. Тестът се нарича „Фламинго“ заради приликата си с добре познатата поза на птица, която може да стои на един крак с часове. За хората това упражнение е значително по-трудно, особено с възрастта.

Как да станете „Фламинго“

За да извършите теста, застанете на равна, стабилна повърхност, за предпочитане бос. Повдигнете единия крак, сгънете го и поставете стъпалото си леко зад прасеца на опорния крак. Ръцете ви трябва да висят свободно отстрани, а погледът ви трябва да е насочен право напред. Не трябва да се хващате за мебели или стена. От съображения за безопасност тестът трябва да се извърши близо до сигурна опора, която може да се хване в случай на загуба на равновесие. Таймерът се спира веднага щом повдигнатият крак докосне пода.

Според препоръките, приблизителното време, в зависимост от възрастта, е:

• 18–49 години – 60 секунди или повече;

• 50–59 години – 40 секунди;

• 60–69 години – 35 секунди;

• 70–79 години – 20 секунди;

• 80+ години – повече от 5 секунди.

Отделна версия на теста, използвана в научното изследване изисква само 10 секунди стоене на един крак.

Какво показа изследването

Изследването, чиито резултати привлякоха вниманието на Медицинския факултет на Харвард през 2022 г., включваше 1702 души на възраст от 51 до 75 години. Участниците трябваше да стоят на един крак в продължение на 10 секунди. Седем години след теста 17,5% от тези, които не бяха в състояние да поддържат равновесие, бяха починали. Сред тези, които изпълниха задачата, тази цифра беше 4,6%.

Изследователите изчислили, че невъзможността да се стои на един крак в продължение на 10 секунди е свързана с приблизително 84% по-висок риск от смърт. Този резултат обаче не трябва да се приема като предсказващ фактор за продължителността на живота за конкретен индивид. Проучването демонстрира връзка, а не причинно-следствена връзка. Хората с добро чувство за равновесие са склонни да бъдат по-здрави, да се движат повече, да спортуват и да се хранят по-добре. Тези фактори също биха могли да повлияят на резултатите.