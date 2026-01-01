Повече от 1600 основни потребителски стоки са с намалени цени от днес в Гърция като част от правителствена инициатива за справяне с кризата с разходите за живот чрез целеви споразумения с доставчици.

Социологическите проучвания неизменно показват, че инфлацията, включително повишаването на цените на храните и други стоки от първа необходимост, както и на наемите и услугите, е сред основните притеснения на гърците. Новата инициатива обхваща храни и стоки за ежедневна употреба, както и ученически пособия преди началото на учебната година следващия месец.

Премиерът Кириакос Мицотакис, който догодина ще се бори за преизбиране, заяви на 30 август, че програмата ще доведе до намаляване на цените с между 5% и 7% през следващите два до четири месеца, съобщи в. „Катимерини“.

„Очевидно това не е отговорът на всичко, което в момента оказва натиск върху семейния бюджет. Но това е осезаемо облекчение, особено сега, когато много семейства са изправени и пред разходите, свързани с началото на новата учебна година“, написа Мицотакис в публикация в социалните мрежи.

Досега към програмата са се присъединили повече от 90 компании за търговия на едро, 12 вериги супермаркети и три вериги за играчки и ученически пособия.

Намалените цени ще бъдат обозначени със специални стикери, а потребителите ще могат да проверяват и онлайн платформата Posokanei, за да видят кои продукти са включени в програмата, какъв е размерът на отстъпката и къде се предлагат. | БГНЕС