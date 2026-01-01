Спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова заради реформите в здравеопазването искат пет пациентски организации, съобщиха от там.

Общата позиция на организациите, е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента – от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа.

Писмото е подписано от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Националния алианс на хората с редки болести – България, Сдружението за развитие на българското здравеопазване и фондация „Една от 8“. Организациите настояват срещата да се проведе в най-кратък срок и поставят четири основни теми – бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), продължаващите проблеми с недостига на лекарства, реформите в регионалните здравни инспекции, спешната помощ и териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), както и необходимостта от отделен разговор за бюджета на здравеопазването.

Според пациентските организации евентуално закриване, преобразуване или промяна в статута на НСЦРЛП крие риск от загуба на натрупан експертен капацитет в оценката на здравните технологии, ценообразуването и реимбурсирането. Те настояват всяка промяна да бъде предшествана от оценка на въздействието и ясни гаранции, че няма да доведе до забавяне на процедурите или до по-труден достъп на пациентите до нови терапии. Особено важен за организациите остава и проблемът с липсващите лекарства. Те продължават да получават сигнали от пациенти за затруднен достъп до различни медикаменти и настояват да бъде изграден по-устойчив механизъм за ранно откриване на риск от недостиг, проследяване на наличностите и координирана реакция на институциите.

Пациентските представители поставят много по-широк въпрос – дали реформите в здравната система действително ще улеснят пациента. Според тях обсъжданите промени в регионалните здравни инспекции, системата на спешната медицинска помощ и медицинската експертиза не трябва да се разглеждат отделно една от друга. За един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до специалист, лечение, решение на ТЕЛК, рехабилитация и последваща грижа.

„Пациентските организации не защитават конкретни административни структури или единствено отделни елементи на здравната система. Нашата позиция е насочена към гарантиране на достъпен, последователен и непрекъснат път на пациента през системата на здравеопазването“, се посочва в общата позиция.

Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултатът. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпът до спешна помощ, дали ще намалее административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. Според тях това е особено важно за хората с хронични и тежки заболявания. При рака навременната диагностика и бързото начало на терапията могат да променят прогнозата. При хроничното бъбречно заболяване ранното откриване и проследяване могат да забавят стигането до диализа.

При редките заболявания пациентите често преминават през години на диагностика, търсене на експертен център, терапия, медицинска експертиза и социална подкрепа. „Тези процеси не са отделни за пациента. Проблемът започва тогава, когато системата е организирана около институциите, а не около човека, който трябва да премине през тях“, е основното послание на организациите. В писмото си те настояват пациентските организации да бъдат включвани още при планирането на реформите, а не едва след вземането на решенията.

Пациентските представители искат и специална среща за финансирането на здравната система – с фокус върху устойчивостта на бюджета и разпределението на средствата между профилактика, ранна диагностика, лечение, лекарствена политика и иновации. „Не поставяме въпроса за запазване на конкретни институции като самоцел. Поставяме въпроса дали всяка промяна прави системата по-достъпна, по-бърза и по-сигурна за пациента“, заявяват организациите.

Чистка в Министерството на здравеопазването няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата. Това каза миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг пред здравното министерство във връзка с подаденото заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор от доц. Ангел Кунчев. По думите на Ивкова оставката на доц. Кунчев не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа.