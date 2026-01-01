85-годишен шофьор е в тежко състояние след катастрофата на пътя София -Варна, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 30 август - в района на разклона за село Кесарево.

Катастрофа с пострадал затрудни движението по пътя София – Варна в Стражишко

Ударили са се два автомобила. Пострадал е водачът на единия.

Той е настанен за лечение във великотърновската болница - с опасност за живота.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

На двама са взети кръвни проби. По случая се води разследване.