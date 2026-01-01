Интензивно е движението в участъка от път I-1 през Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). От агенцията уточняват, че няма затруднение заради паднала скална маса, каквато информация се е появила в медиите.

Скалната маса е паднала в събота вечерта и е била почистена своевременно, така че движението в участъка да се осъществява нормално. В момента трафикът е натоварен.

АПИ напомня на шофьорите, че могат да следят в реално време натовареността по републиканската пътна мрежа чрез интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление.

От агенцията призовават водачите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и правилата за движение и да избягват рискови изпреварвания. При натоварен трафик шофьорите не трябва да използват аварийните ленти на автомагистралите, тъй като така се затруднява преминаването на автомобилите със специален режим при необходимост.