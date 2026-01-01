На 28 август служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при Трето РУ-СДВР са провели операция по сигнал за жена, която разпространява високорискови наркотични вещества в столичния квартал „Младост“.

Задържаха мъж с голямо количество наркотици в София (СНИМКИ)

В рамките на акцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. При претърсване на адрес, който тя ползвала, са открити и иззети 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса.

МВР

В жилището са намерени още две електронни везни, работеща машина за вакуумиране и банкова карта. На адреса са установени и 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Проверява се дали двамата имат съпричастност към случая.

След докладване на материалите в Софийската градска прокуратура на 37-годишната жена е наложено задържане за срок до 72 часа. Разследването продължава.