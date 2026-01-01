Финансовият анализатор Кузман Илиев се ожени за дългогодишния си партньор художничката Константина Живова.

Щастливата новина обяви Живова с емоционална публикация в социалните мрежи.

"Вчера, след 8 години заедно, с Кузман Илиев се врекохме един на друг пред Бог", пише тя.

"Събрахме най-близките до сърцата ни хора и отпразнувахме любовта си точно така, както си я представяхме – сред природата, с усещане за Тоскана, много музика, естествена красота, лятно настроение и толкова много емоции", пише още Живова.

Тя посочва, че за тях венчанието е било най-важната част от този ден. По думите й има нещо дълбоко и истинско в това двама души да застанат заедно пред Бог и да обещаят да вървят по един път – с любов, вяра и благодарност.

Двамата се сгодиха през юли миналата година на Лопушански манастир.

Константина Живова и Кузман Илиев имат дете на име Каролин, родено през април 2019.