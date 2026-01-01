Нефтените операции на иранския остров Харг не са преустановени, заяви Хамид Бовард, управителен директор на Националната иранска нефтена компания, като по този начин опроверга публикация на американския президент Доналд Тръмп, в която той твърдеше, че ключовият енергиен център на Ислямската република е разбит "на пух и прах", съобщи иранската медия "Нурнюз", цитирана от Ройтерс.

"Публикациите на Тръмп са смехотворни, а условията на Харг са спокойни и благоприятни", посочи Хамид Бовард, цитиран от "Нурнюз".

Тръмп заяви, че иранският остров Харг е „разбит на пух и прах“ и публикува видео, създадено с AI

Той допълни, че островът, който обслужва 90% от иранския износ на петрол, е станал неколкократно обект на американско-израелски бомбардировки в миналото, но работниците в нефтените предприятия не са позволявали оперативните дейности да бъдат преустановени "дори и за миг".

В момента изпълнителите на проекти възстановяват и модернизират резервоари за съхранение на нефт и пристани, уточни Бовард.